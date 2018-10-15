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pos-терминал. вопросы
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:03
надеюсь, не ошибся разделом. если не туда запостил, просьба к модератору - перенесите в соответствующий раздел. есть необходимость pos-терминал поставить в салон красоты, подскажите плз оптимальное решение "цена-качество". куда податься? какой банк? приватбанк, в силу определенных обстоятельств, не рассматриваю. премного благодарен.
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Jay
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