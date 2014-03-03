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Автоматические прозвоны от finance.ua
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:44
Добрый день. Вопрос к представителям портала: Мне уже несколько раз совершались звонки с автоматического бота, в которых указывалось, что этот звонок от finance.ua и бот был ориентирован на предоставление кредитов. При этом была возможность выбрать что мне это неинтересно. Что я и выбрал. И непонятно почему мне после этого совершались последующие аналогичные звонки. Хотел бы получить комментарии от представителей компании, в которых получу ответы на следующие вопросы:
1. Имеет ли действительно finance.ua отношение к данным автоматическим прозвонам, или это мошенники, которые прикрываются именем finance.ua?
2. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то откуда получены номера телефонов, используемые для прозвона, и есть ли на руках согласия на использование подобных персональных данных, в частности номеров телефонов?
3. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то почему после первого отказа звонки продолжились?
4. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то с кем я могу связаться по этому вопросу, чтобы меня исключили из ваших списков?
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HelloAnton
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:37
Шановний, HelloAnton!
Ваше звернення на пошту зафіксовано для виключення з бази.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:41
Ірина_
Добрий день!
30 листопада без мого відома я почав отримувати пропозиції від finance.ua спочатку за допомогою смс з посиланням, а згодом адресні пропозиції від інших банків та організацій, які надають "швидкі гроші", хоча я такі послуги не замовляв і не збираюсь. Дуже підозріло, що пропозиції надходять ввечері напередодні або прямо на вихідних.
Це здійснюється від імені ресурсу finance.ua чи шахраями за допомогою Вашого ресурсу?
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ganzilla
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Додано: Нед 30 гру, 2018 15:16
ganzilla Доброго дня!
Від нашого ресурсу. Якщо Ви бажаєте відмовитися від даної функції, виключити Вас з бази ми зможемо після новорічних свят, у зв'язку із вихідними працівників, які займаються даним питанням. Вибачте за незручності.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 30 січ, 2019 00:02
Ірина_
Доброго дня!
Змушений знову Вас знову потурбувати, бо сьогодні ситуація отримала розвиток --
спочатку прийшло СМС від finance.ua, потім почалась купа дзвінків, а рештою пропав зв'язок з оператором, який я зміг відновити лише ввечері. Мені дзвонила служба мого оператора стосовно цього приводу. Завтра буду з'ясовувати всі обставини.
Ось така "допомога" "сервісу" від finance.ua. Тільки кому? Шахраям?
Я прошу добавити мене до фільтру. Як це зробити? Дякую.
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ganzilla
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:58
ganzilla
Доброго дня!
Напишіть, будь ласка, свій номер телефону на info@mail.finance.ua
та продублюйте свою проблему. Я вже попередила своїх колег, вони чекають Вашого листа. Без Вашого номера телефону ми не зможемо перевірити інформацію.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:43
Здуру встановив додаток "Кредитна історія" від фінансів. Надав доступ до персональних даних, але додаток виявився безпорадним. Не знайшов моєї кредитної історії, хоча вона доволі активна.
Наступного дня почався спам з номера "Finance.ua" з пропозиціями кредитів. Відразу звернувся за телефоном, що вказаний на головній сторінці сайту з вимогою видалення особистих даних. Оператор заявку зафіксувала. Протягом двох місяців спам продовжувався. В СМС вказували ім`я. Сьогодні вже замість імені {Name}.
Як повністю видалитися зі спам-розсилки від фінансів?
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:56
Кочевник виясняю у колег.
З повагою,
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Ірина_
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