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Викрито банду шахраїв, які
обіцяли українцям дешеві авто...

Викрито банду шахраїв, які обіцяли українцям дешеві авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:07

Викрито банду шахраїв, які обіцяли українцям дешеві авто...

Пропонуємо до обговорення:
Аферисти створили декілька фіктивних фірм і відкрили офіси в Миколаївській, Херсонській, Одеській та Харківській областях.

Дивися повний текст Викрито банду шахраїв, які обіцяли українцям дешеві авто з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:07

интересно какой ребенок или необразованный пишет заголовки?
узнайте что такое "Банда" прочтите определение, а потом выдавайте на гора свои перлы.
mailtime2010
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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