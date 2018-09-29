Аферисти створили декілька фіктивних фірм і відкрили офіси в Миколаївській, Херсонській, Одеській та Харківській областях.
Дивися повний текст Викрито банду шахраїв, які обіцяли українцям дешеві авто з-за кордону.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:07
Викрито банду шахраїв, які обіцяли українцям дешеві авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викрито банду шахраїв, які обіцяли українцям дешеві авто з-за кордону.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:07
интересно какой ребенок или необразованный пишет заголовки?
узнайте что такое "Банда" прочтите определение, а потом выдавайте на гора свои перлы.
|