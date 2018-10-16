ВС узаконив безстрокове користування машин на єврономерах, ввезених в країну в режимі "транзит".
Дивися повний текст ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в режимі \"транзит\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:26
ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в режимі \"транзит\".
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:27
І пішли метати фейкове гімно по мережі(((
ВС лише визнав незаконним притягнення особи до адмінвідповідальності за порушення ст. 469 МКУ.
Фактично її мали притягнути за порушення ст 470 МКУ.
Все!!!
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:45
Cris
У нас просто большинство читает заголовки.
А вот засранцы в ВРУ моги уже давно принять поправки в Кодекс об административных нарушениях и впаивать нормальные штрафы евробляхерам.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08
Cris
Чому 470 ст. кму? У статті йдеться про комерційне авто. Яшкшо я правильно зрозумів, то позивач у цій справі був власником приватного авто, яке використовував для своїх потреб.
|