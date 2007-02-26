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Продам gift card Amazon.com

Продам gift card Amazon.com
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 13:46

Gift

Куплю гифт Амазон, чистый только
evgenia13
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Повідомлень: 3
З нами з: 30.03.19
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:41

Re: куплю amazon gift cards

Продаю на постоянной основе GiftCard:
Amazon
Us - 65-70%
DE - 60%
IT/FR - 60%
GAP - 55-60%
товар приходит без проблем и банов ваших аккаунтов не будет.

Amazon,Target,Walmart,Ebay,i-Tunes,подарочные сертификаты Алиекспресс от 100$
и др...
Могу снизить % постоянным покупателям, обговаривается

Также могу продать гифты других магазинов одежды(Sephora,Carter's,GAP,Oldnavy,Athleta,ChildrenPlace,Crazy8, Gymboree, Michael Kors, Victoria Secret, Ralph Lauren, H&M, Decatlon, Sportdirect и др)
На гаранта согласен, за вас счет.
Возможно и другие шопы США и UK стучитесь!
за 40-70% это уточнять в лс

Делал тестовые заказы с Амазона,готов предоставить фото товара,всех чеков и тд.
Писем от саппорта не будет,все гифты чистые,с разлиных сервисов и панели от Google- и др.
Telegram - https://t.me/AmazonSeller777
Jabber- sellamazon@thesecure.biz
sellamazon777
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Повідомлень: 2
З нами з: 26.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:23

Продаю GiftCard Amazon

Продаю на постоянной основе GiftCard:
Amazon
Us - 65-70%
DE - 60%
IT/FR - 60%
GAP - 55-60%
товар приходит без проблем и банов ваших аккаунтов не будет.

Amazon,Target,Walmart,Ebay,i-Tunes,подарочные сертификаты Алиекспресс от 100$
и др...
Могу снизить % постоянным покупателям, обговаривается

Также могу продать гифты других магазинов одежды(Sephora,Carter's,GAP,Oldnavy,Athleta,ChildrenPlace,Crazy8, Gymboree, Michael Kors, Victoria Secret, Ralph Lauren, H&M, Decatlon, Sportdirect и др)
На гаранта согласен, за вас счет.
Возможно и другие шопы США и UK стучитесь!
за 40-70% это уточнять в лс

Делал тестовые заказы с Амазона,готов предоставить фото товара,всех чеков и тд.
Писем от саппорта не будет,все гифты чистые,с разлиных сервисов и панели от Google- и др.
Telegram - https://t.me/AmazonSeller777
Jabber- sellamazon@thesecure.biz
sellamazon777
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Повідомлень: 2
З нами з: 26.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 02:17

Продам gift card Amazon!!! номиналом $469

Продам gift card Amazon номиналом $469 за 9600 грн или $400 по курсу Привата.

Карта в эл. виде куплена на Amazon https://amzn.to/2OTb8ym в счет оплаты за услуги. :D

Продажа через посредника либо при личной встрече.
a_ryzhenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:34

Продам GIFT CARD для Amazon.de на 93€.

Карту дали в качестве премии, с амазона не заказываю. Продам за 85€. Оплата через приват-банк.
nastassia_petkevich
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 00:40

Продам 2 Gift карты Amazon по 50$ (Italia) за 50%

Продам 2 Gift карты Amazon по 50$ (Italia) за 50%
rust3ji
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:29

Продам карты PSN, Nintendo eShop, Steam

Продам карты PSN, Nintendo eShop, Steam номиналами:
PlayStation PSN (номинал - цена):
10$ — 9$
30$ — 29$
50$ — 45$ - дешевле на 5$!
100$ — 95$ - дешевле на 5$!
Nintendo eShop:
50$ — 45$ - дешевле на 5$!
100$ — 92$ - дешевле на 8$!
Steam:
100$ — 85$

телеграм - @loficat
OldNinjaCat
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