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Коболев розповів, чи є
централізоване гаряче...

Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:52

а почему люди стали отключаться от централизованного горячего водоснабжения? :) Коболев путает причину со следствием. Потому-что 1) - кто-то избыточно жадный 2) - кто-то избыточно жадный получил на халяву имущество и эксплуатировал его нещадно получая прибыль и ничего не вкладывал ;).

А так-то система отопления и водоснабжения подобного типа была придумана в ГДР.
Rogalic
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:26

  Аlександр написав:
По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине является нерентабельным из-за того, что значительное количество потребителей устанавливают автономные бойлеры и котлы.

Чувак, повысь в 2 - 3 раза цены на электроэнергию и все будет ok! АЭСки ведь тоже не резиновые, когда-нибудь да жахнут. Или, как обычно, сначала декоммунизация, затем: "а шо это мы сделали?"

Не переживайте. Скоро задействует в полной мере реформа в энергетике.
Так сказать - холодный душ для владельцев бойлеров.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:25

вообще не выгодно жить в этой стране.
так как власть вместо того что бы то то дать своему народу . только забирает.
с такими темпами. горячую воду отключат, отопление отключат, газ и свет в тарифах поднимают постоянно. так как там тоже не выгодно. Скоро начнём в каждой квартире устанавливать ядерный реактор. что бы и тепло было и свет. Может тогда комуналки будет выгодными.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:59

  pobytt написав: Так же все "эксперты" - умалчивают о том, что ни одна ТЭЦ не производит только тепло. Все попутно вырабатывают электроэнергию. Но нам в тариф, почему-то, рисуют как самостоятельное производство.

Немного не так. Вырабатывают электроэнергию, а тепло это побочный эффект, который нам парят за очень дорого.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:10

  nik1 написав:Конечно индивидуальное отопление и горячее водоснабжение морока . Кроме расходов на газ и электричество необходимо учесть оборудование и его ремонт. Но то, что цепная реакция пошла - закономерность. Общие сети изношены, на ремонт денег нет.

По отоплению не знаю, а вот по горячей воде.
За месяц приходят платежки 150-170 грн по электроэнергии. Проживает три человека, бойлер, газовая плита. До установки бойлера потребляли 4-6 кубов горячей воды - 360-540 грн. К 360-540 нужно еще добавить за электроэнергию гривен 80-100.
На другой квартире квартиранты накручивают 230 грн с бойлером и электроплитой.
Даже с покупкой нового бойлера, дешевле и удобнее когда горячая вода индивидуальная. Летом и осенью не ходили и не воняли потом, горячая вода есть всегда.
p_a_l
 
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