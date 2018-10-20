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Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:52
astatempo написав:
Кто назначил главой Нафтогаза человека, у которого причинно-следственные связи нарушены?
Вообще-то конкретная цитата Коболева, мягко говоря, не соответствует тому, что написал журналист.
Вспоминается как когда-то куча свинособачьих туалетных листков распространили инфу что мол "Нищук обвинил жителей Донбасса в генетической неполноценности". В то время как Нищук сказал ровно обратное.
Кто разрешил комментировать на форумах пейсателям, которые не в состоянии отличить слова интервьюируемого от их интерпретации "недорогенькими"? ))
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:02
Тракторист написав: Kudrjavuy написав: Rogalic написав:
а почему люди стали отключаться от централизованного горячего водоснабжения?
Коболев путает причину со следствием. Потому-что 1) - кто-то избыточно жадный 2) - кто-то избыточно жадный получил на халяву имущество и эксплуатировал его нещадно получая прибыль и ничего не вкладывал
.
А так-то система отопления и водоснабжения подобного типа была придумана в ГДР.
1. Все дома 70х-90х годов строились под "паровое отопление".
2. В Украине "паровое отопление" отменили - на водяном те же трубы за один отопительный сезон тупо забились (пол дюйма)
3. в то же время переходу на водяное отопление не сопутствовало изменение "схемы отопления".
Теперь все проблемы - малограмотные царювальныкы стараются переложить на потребителя.
Для населения стало дешевле отключиться от отопления, чем за него платить и самим греть батареи, что бы они не размёрзлись.
что касается по п.1, то никакого массового строительства под паровое отоплени в эти годы не было. сам термин "паровое отопление" часто некорректно используется (особенно делитантами)...
по п.2 - никто никогда паровое отпление не отменял, но его в последнее время используют не часто по целому ряду причин...
по п.3 - не стоит свои домыслы выдавать за истину...
"Паровое отопление" - это отопление помещения при использовании "Пара"
"Пар" - это газовоздушная смесь и имеет характеристики "газо-воздушной смеси", что подчиняется законам физики, как "газ".
В Украине официально с 00 НЕТ "Парового отопления" жилого фонда.
"70-90" в средине 90х сдавались в эксплуатацию "чешки" с внутри домовой "ленинградской парораспределительной системой"(проект 1970х годов усовершенствования чешского проекта), откуда и появилось термин "регистры" использования в коммунальном секторе.
Использующийся теплоноситель в виде жидкости имеет другие физико-механические свойства, как и склонен к выделению примесей на став - другие химико-физические свойства, что в первую очередь предусматривает иную схему циркуляции!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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