Вы написали:
ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26
Вы написали:
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:02
ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:36
Вы неадекватны! Какой такой наголос - я на вашу же реплику прореагировал! На Зеленском акцентировали вы! А мне бы не пришлось разжевывать свою позицию по нему дважды, если бы ваш "наголос".
А на ваше вранье о якобы моем вранье по тарифам на газ, я вам ответил еще раньше - и по сути вопроса, и по вашей мотивации! Уши газовых коррупционеров торчат буквально из каждого вашего слова... Фу-фу-фу... Вам деньги не пахнут?
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:00
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
те що ви вперлися в 256 постанову КМУ і не в стані знайти на сторінці посилання на інформацію про ціни для різних споживачів газу це ваші проблеми.
так само і з зе - це ваша вигадка що я на ньому наголосив
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:17
Свежая статья
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:11
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Джинса.при чому примітивна..
1 Навіщо державному підприємству НАК Нафтогаз створювати борги в Державного підприємства Укртрансгаз
2 Як виплачуючи в Держбюджет 50 млрд Укртрансгаз і 140 млрд Нак Нафтогаз - менеджмент цих підприємств поганий
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:05
Потому что грядет анбандлинг. И долги нужно спрятать там, где их легче всего будет обосновать впоследствии перед органами юстиции! Мол, а что вы хотите от Укртрансгаза, пострадавшего от снятия Газпромом транзита?..
Нефтегаз - материнская компания для Укртрансгаза, Укргаздобычи и еще десятка других. Поэтому смотри либо одну консолидированную отчетность Нефтегаза, либо отчетность каждой дочерней компании в отдельности.
И не будешь задавать глупых вопросов, кто сколько кому платит, а кто сколько откуда берет...
Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:17
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
мабуть в статті також було наведено фін звітність? чи посилання на конкретні судові рішення? скільки в статті взагалі конкретики?
а то щось окрім "нам одна бабка сказала" більш нічого і немає.
Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15
НКРЭКУ таки приняла решение о 3-кратном снижении зеленого тарифа для домашних СЭС с 2025 года. Одновременно закрепив за недавно завершенной крупнейшей по мощности СЭС Ахметова (Никопольской) право получения зеленого тарифа с самым высоким коэффициентом (0,15-0,18 доллара за КВтч) до 2030-го!
Что самое циничное - это то, что в качестве "компенсатора" (чтобы коррупционерам было, чем крыть решение, а порохолюбам - было чем отбрехиваться на форумах) для домашних СЭС была увеличена допустимая мощность с 30 до 50 КВтч.
Однако же, поскольку предыдущим своим решением НКРЭКУ лишила зеленого тарифа все домашние СЭС на земле уже с 2020-го года, то увеличение лимита - самое настоящее издевательство!
При киевском уровне инсоляции, например, для генерации мощности даже 30 КВтч с помощью батарей на фасадах зданий, необходима их (фасадов) общая площадь порядка 600-800 кв.м. Ну и у кого из пересичных такие "хатынки"??
Я понимаю, что те, кто лоббировал, и те, для кого лоббировали, живух именно в подобных хоромах - на фасадах которых и 50 КВтч сгенерировать не проблема. Но рядовые граждане живут не так!
Мало того, что их лишили возможности заработка на "теме" олигархов (все равны, но кто-то ровнее), так еще и поиздевались, "снизойдя" до абсолютно эфемерного повышения предельной мощности!
Додано: Суб 29 чер, 2019 19:26
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Так, регулятор установил "зеленый" тариф для домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и фасадах капитальных сооружений, введенных в эксплуатацию в течение 2019 года, на уровне 540,74 гривни за кВт-ч (без НДС). При введении в эксплуатацию в период с 2020 года по 2024 год "зеленый" тариф составит 486 гривень кВт-ч (без НДС) Домашние солнечные станции мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию с 2025 года, будут продавать в сеть электроэнергию по тарифу 157,26 гривни кВт-ч (без НДС), что более чем в три раза меньше текущего "зеленого" тарифа.
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