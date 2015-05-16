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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:59

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й оптимізацією споживання
Что и требовалось доказать! "Прикрути" образца начала марта 2018-го в 10-кратном масштабе! Вот результат "эффективной" деятельности прошлой команды власти (если новой не удастся это разрулить)!
Ясно що що українцю добре-для москаля зле...
Москалю зле що стали купувати на 20 млрд м3 менше
Москалю зле що тепер він за транзит платить більше ніж Україна за його газ
Москалю зле, що 30% житлового фонду України вже утеплено і чим менше буде субсидій тим більший відсоток буде утеплятись

Тому
Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:17

  budivelnik написав:Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.


Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!

А ты цинично здесь рассказываешь, что люди с открытыми окнами газ палили! Вот лицо настоящей украинофобии!

PS: mephala, вы не то уменьшаемое взяли :oops: :mrgreen: У вас на 2-х барах один сезон показан

PPS: и я таки от обоих жду комментариев относительно долгосрочных последствий! Порохоботы пытаются пристыдить меня за якобы критику прекращения выгодной РФ транзитной кооперации с Украиной, но при этом забывают добавить, что сам же Порошенко все годы своего президентства отстаивал право получения Украиной денег от агрессора, ну и о том, что газ агрессора потребляет 15 европейских государств!

Значит с 2014-го по 2019-й деньги для порохоботов не пахли, а с 2020-го - вдруг начали? :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 06 лип, 2019 20:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.
Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!
Москалику-виявляється це у нас а не у вас з гімна коників ліплять?
Це у нас а не у вас міста повінь зносить....
Це у нас в березні морози...
Ти звідки пишеш? з заполярья?
На температури березня в Києві
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в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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