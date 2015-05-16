zРадио написав: budivelnik написав:
Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути
замість технології - пали більше при відкритих вікнах
... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.
Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!
Москалику-виявляється це у нас а не у вас з гімна коників ліплять?
Це у нас а не у вас міста повінь зносить....
Це у нас в березні морози...
Ти звідки пишеш? з заполярья?
На температури березня в Києві
Чт 01.03 -10°/-13° 15 мм 15.0 см -1°/-6°
Пт 02.03 -8°/-15° 2 мм 2.0 см 0°/-6°
Сб 03.03 -1°/-11° 12 мм 11.9 см 0°/-6°
Вс 04.03 -6°/-13° 1 мм 1.3 см 0°/-6°
Пн 05.03 1°/-10° 0 мм 0 см 0°/-5°
Вт 06.03 -2°/-11° 0 мм 0 см 1°/-5°
Ср 07.03 0°/-3° 4 мм 1.0 см 1°/-5°
Чт 08.03 1°/0° 2 мм 2.0 см 1°/-4°
Пт 09.03 3°/-1° 0 мм 0 см 1°/-4°
Сб 10.03 8°/1° 1 мм 0 см 1°/-4°
Вс 11.03 6°/0° 0 мм 0 см 1°/-4°
Пн 12.03 5°/1° 0 мм 0 см 1°/-4°
Вт 13.03 5°/1° 3 мм 0 см 1°/-4°
Ср 14.03 1°/0° 2 мм 0 см 2°/-4°
Чт 15.03 3°/0° 4 мм 4.1 см 2°/-3°
Пт 16.03 0°/-3° 9 мм 8.9 см 2°/-3°
Сб 17.03 -4°/-8° 11 мм 12.7 см 2°/-3°
Вс 18.03 -7°/-9° 0 мм 0 см 2°/-3°
Пн 19.03 -1°/-10° 0 мм 0 см 3°/-3°
Вт 20.03 -4°/-9° 4 мм 4.1 см 3°/-2°
Ср 21.03 -1°/-7° 5 мм 5.1 см 3°/-2°
Чт 22.03 3°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°
Пт 23.03 3°/-8° 0 мм 0 см 4°/-2°
Сб 24.03 5°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°
Вс 25.03 7°/-5° 0 мм 0 см 5°/-1°
Пн 26.03 7°/-4° 0 мм 0 см 6°/-1°
Вт 27.03 9°/-1° 0 мм 0 см 6°/-1°
Ср 28.03 3°/-1° 1 мм 1.0 см 6°/-1°
Чт 29.03 0°/-2° 7 мм 7.1 см 7°/0°
Пт 30.03 3°/-1° 2 мм 0 см 7°/0°
Сб 31.03 7°/3° 2 мм 0 см 7°/0°