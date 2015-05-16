zРадио написав:Параноик, хочешь у себя в схроне 14 градусов - ОК. Хочешь 16 - тоже ОК. А я хочу у себя в квартире 21-22 градуса! И буду критиковать недоумков, вследствие действий которых для обеспечения этой температуры мне будет недостаточно просто оплачивать счет за отопление, и потребуется покупать стопицот электрических обогревателей!budivelnik написав:Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...
То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Хтось крім того кого підозрюють в роботі на країну агресора - може підтвердити його істеричні твердження про те що в березні 2018 кияни(або мешканці інших міст України) мерзли в своїх помешканнях?