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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:54
Фирташ держит нос по ветру, однако
“Региональная газовая компания” (РГК), управляемая Group DF ( Дмитрия Фирташа), оперирующая 19 газораспределительными сетями по всей Украине, намерена в ближайшее время провести тестирование работы распределительных сетей со смесью природного газа и водорода на закрытых участках.
В настоящее время в ЕС в рамках декарбонизации нарабатывается нормативная база возможной работы с такой смесью.
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