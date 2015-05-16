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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:34

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Импорт ЭЭ остановили. Угля нет. Газа мало в хранилищах. Остановили экспорт энергетического угля из Параши. Будет интересно)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 06:34

  GADFLY написав:Импорт ЭЭ остановили. Угля нет. Газа мало в хранилищах. Остановили экспорт энергетического угля из Параши. Будет интересно)))


Комусь може і буде
сезон опалення розпочато або безвідходне енергонезалежне фермерське господарство
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 06:43



Газпром ни по чем! В Мариуполе люди утеплили дом и получили огромную выгоду
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21

Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе :oops:

НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.
Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”.
Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро.
Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:38

  zРадио написав:Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе :oops:

НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.
Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”.
Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро.
Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году

спасибо Клюеву))) Его тема))) Остальные ее просто подхватили.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:21

  zРадио написав:Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе :oops:

НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.
Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”.
Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро.
Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году

я бы больше обратил внимание - вот он, дополнительный источник валюты, который давит на межбанк.

а по поводу рыночности тарифа - цена э/э на РДН с июля по ноябрь - с 1,45 грн/кВТ*ч без НДС - до 3,4 грн. до зеленого тарифа недалеко осталось ;)
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:43

  edvardd написав:Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"


Решение, наверняка, отменят через КС, или ВС - специальный закон (в простонародье - "антиколомойский") ведь принимался, чтобы сделать невозможным bail-in.

Более реально другое решение суда:

“Нафтогаз” проиграл “Укрнафте” Игоря Коломойского 700 млн кубометров газа на 22 млрд гривен
https://ukrrudprom.ua/news/Naftogaz_pro ... metro.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 12:26

Т.е. с сегодня

Україна відзавтра збільшить імпорт електроенергії з Білорусі майже у 27 разів, - Європейська мережа операторів ENTSO-E
https://m.censor.net/ua/news/3298159/uk ... ska_mereja
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:47

Розпочато практичну роботу з Westinghouse з будівництва нових енергоблоків: «американський десант» висадився на майданчику Хмельницької АЕС

7 листопада 2021 року 12 висококваліфікованих інженерів американської компанії Westinghouse під керівництвом першого віцепрезидента з комерційної діяльності Westinghouse Еліаса Гедеона та віцепрезидента компанії з будівництва нових АЕС Джоела Ікера прибули на майданчик Хмельницької АЕС.

Метою візиту є детальне обстеження третього енергоблока станції для визначення можливостей та заходів щодо його подальшої добудови.

Три місяці тому Енергоатом й американська компанія Westinghouse підписали меморандум про добудову четвертого енергоблока Хмельницької АЕС за технологією AP1000 та ще чотирьох енергоблоків на майданчиках атомних електростанцій України.

https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... _aes-48453
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:44

  akido написав:http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr_ ... 10/149.pdf
борг 51 млрд, тобто ріст 09.2019-09.2020 - на 6%


Принимается. В этом сезоне динамика была еще ниже. Но во-первых, я обращал внимание на другие сезоны, во-вторых, та зима была рекордно теплой. А прошлая зима, напротив - рекордно холодной за много лет. Вот вам и ответ на другой вопрос, почему может существенно колебаться объем предоставленных услуг


  akido написав:А ріст тарифів на електроенергію за цей час на 60-80%, на газ - на 60%+, на воду - на 30%+ тут зовсім ні до чого ?


Для населения на электроэнергию рост составил меньше 40%. Откуда 60-80%? Будьте объективны. Забрали льготные 100 кВтч, в которые ранее умещались далеко не все домохозяйства. Хотите, посчитаем на моем потреблении 300 кВтч в месяц? Было 100 * 0,9 + 200 * 1,68 = 426 грн. Стало 300 * 1,68 = 504 грн. Удорожание 18%. На меньшем потреблении будет более существенное удорожание, не спорю. Но в среднем - менее 40%.

Если хотите мое мнение - я считаю решение о ликвидации льготных объемов антисоциальным. Нужно было поднять и тариф до 100 кВтч на 35%, и тариф после 100 кВтч на 35%. В принципе, в Кабмине это уже поняли и с 1 октября вернулись к подобной модели
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