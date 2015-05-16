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Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”. Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро. Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
zРадио написав:Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”. Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро. Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
спасибо Клюеву))) Его тема))) Остальные ее просто подхватили.
zРадио написав:Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”. Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро. Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
я бы больше обратил внимание - вот он, дополнительный источник валюты, который давит на межбанк.
а по поводу рыночности тарифа - цена э/э на РДН с июля по ноябрь - с 1,45 грн/кВТ*ч без НДС - до 3,4 грн. до зеленого тарифа недалеко осталось
Розпочато практичну роботу з Westinghouse з будівництва нових енергоблоків: «американський десант» висадився на майданчику Хмельницької АЕС
7 листопада 2021 року 12 висококваліфікованих інженерів американської компанії Westinghouse під керівництвом першого віцепрезидента з комерційної діяльності Westinghouse Еліаса Гедеона та віцепрезидента компанії з будівництва нових АЕС Джоела Ікера прибули на майданчик Хмельницької АЕС.
Метою візиту є детальне обстеження третього енергоблока станції для визначення можливостей та заходів щодо його подальшої добудови.
Три місяці тому Енергоатом й американська компанія Westinghouse підписали меморандум про добудову четвертого енергоблока Хмельницької АЕС за технологією AP1000 та ще чотирьох енергоблоків на майданчиках атомних електростанцій України.
Принимается. В этом сезоне динамика была еще ниже. Но во-первых, я обращал внимание на другие сезоны, во-вторых, та зима была рекордно теплой. А прошлая зима, напротив - рекордно холодной за много лет. Вот вам и ответ на другой вопрос, почему может существенно колебаться объем предоставленных услуг
akido написав:А ріст тарифів на електроенергію за цей час на 60-80%, на газ - на 60%+, на воду - на 30%+ тут зовсім ні до чого ?
Для населения на электроэнергию рост составил меньше 40%. Откуда 60-80%? Будьте объективны. Забрали льготные 100 кВтч, в которые ранее умещались далеко не все домохозяйства. Хотите, посчитаем на моем потреблении 300 кВтч в месяц? Было 100 * 0,9 + 200 * 1,68 = 426 грн. Стало 300 * 1,68 = 504 грн. Удорожание 18%. На меньшем потреблении будет более существенное удорожание, не спорю. Но в среднем - менее 40%.
Если хотите мое мнение - я считаю решение о ликвидации льготных объемов антисоциальным. Нужно было поднять и тариф до 100 кВтч на 35%, и тариф после 100 кВтч на 35%. В принципе, в Кабмине это уже поняли и с 1 октября вернулись к подобной модели