Додано: Сер 10 лис, 2021 14:44

akido написав: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr_ ... 10/149.pdf

борг 51 млрд, тобто ріст 09.2019-09.2020 - на 6%

борг 51 млрд, тобто ріст 09.2019-09.2020 - на 6%

akido написав: А ріст тарифів на електроенергію за цей час на 60-80%, на газ - на 60%+, на воду - на 30%+ тут зовсім ні до чого ? А ріст тарифів на електроенергію за цей час на 60-80%, на газ - на 60%+, на воду - на 30%+ тут зовсім ні до чого ?

Принимается. В этом сезоне динамика была еще ниже. Но во-первых, я обращал внимание на другие сезоны, во-вторых, та зима была рекордно теплой. А прошлая зима, напротив - рекордно холодной за много лет. Вот вам и ответ на другой вопрос, почему может существенно колебаться объем предоставленных услугДля населения на электроэнергию рост составил меньше 40%. Откуда 60-80%? Будьте объективны. Забрали льготные 100 кВтч, в которые ранее умещались далеко не все домохозяйства. Хотите, посчитаем на моем потреблении 300 кВтч в месяц? Было 100 * 0,9 + 200 * 1,68 = 426 грн. Стало 300 * 1,68 = 504 грн. Удорожание 18%. На меньшем потреблении будет более существенное удорожание, не спорю. Но в среднем - менее 40%.Если хотите мое мнение - я считаю решение о ликвидации льготных объемов антисоциальным. Нужно было поднять и тариф до 100 кВтч на 35%, и тариф после 100 кВтч на 35%. В принципе, в Кабмине это уже поняли и с 1 октября вернулись к подобной модели