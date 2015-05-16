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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table
За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .

50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?

й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:48

  Banderlog написав:
  Shaman написав:вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди.

а платить за весь цей банкет - Енергоатом 8)

значить таки директивно? З державного енергоатому викачуються гроші щоб субсидіювати приватний сектор? А мож десь тут є корупційна складова?
Ну закінчаться нафта і газ то й закінчаться. ) чи ми хочем щоб нафту, яка закінчується використав китай та індія? Поки дешева надо палити.
Чи в нас має бути тільки одна конкурентна перевага -дешева робоча сила? ) А вже дешеві енергоносії то не можно? За чий рахунок в нас дешева робоча сила
Потом одкриваєм кордон і робоча сила відтікає. Шо про це говорить економічна наука? Надо нам населення чи ні?

я трохи некоректно висловився, а ви вже перекрутили - молодець оперативно :D

Енергоатом платить за банкет дешевої електроенергії населенню. а за "зелену" енергетику платять всі рівномірно. питання з * - де закладена оплата за "зелену"? ;)

в нас й так дешеві енергоносії, й нікуди вони не подінуться. про всяк випадок нагадаю, що більшість ТЕС - це брухт, й скоро вони всі працювати не будуть.

сенс в останніх реченнях щось важко розуміється - що й до чого ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:48

  budivelnik написав:
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.

А за чий? )
Зелена енергетика розбалансовує систему. Хоча зараз говорити про баланс при обстрілах не доводиться. Тепер балансувати можно тільки відключеннями.
Зараз відновлення розбитих підстанцій і генеруючих схотять перекласти на споживачів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:57

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.

А за чий? )
Зелена енергетика розбалансовує систему. Хоча зараз говорити про баланс при обстрілах не доводиться. Тепер балансувати можно тільки відключеннями.
Зараз відновлення розбитих підстанцій і генеруючих схотять перекласти на споживачів.

Зелёная уже не столь прибыльна, как поначалу. В Украине большая проблема, нет в развитых странах понятия электроэнергия для населения или пром.тариф. Есть тариф единый и субсидия.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:58

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.

А за чий? )
Зелена енергетика розбалансовує систему. Хоча зараз говорити про баланс при обстрілах не доводиться. Тепер балансувати можно тільки відключеннями.
Зараз відновлення розбитих підстанцій і генеруючих схотять перекласти на споживачів.

хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання ;)

на споживачів треба покласти обов'язок сплачувати реальну ціну. а відновлювати буде держава з допомогою іноземних партнерів
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:10

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table
За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .

50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?

й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко.

Справжній зелений перехід нікуди не йде, бо позбавить надприбутків дуже впливових людей і структури (на Заході в тому числі). А те, що називають "зеленим переходом" -- просто набір слів, за допомогою яких намагаються заробити ще більше грошей. До речі просто зараз, на існуючих технологіях, можно було б зменшити споживання нафти на 20-30% легко. По-перше, перестати заохочувати до подорожів як стилю життя та зменшити кількість авіарейсів. Бажаючи все одно будуть, але є відмінність між тими, кого до цього від природи тягне, і тими, кому треба, бо це круто і ознака гарного життя, а я ж не лох (закреслено), я ж теж можу собі дозволити в кредит. Друге - припинити змагання за кінські сили і ньютоно-метри в автомобільній промисловості, а заохочувати використання енергоефективних гібридів. Енергоефективний і гібрид -- це не сіноніми, а всі сучасні гібриди не є енергоефективними насправді, а тільки подаються як такі. В реальності більшість гибридів не ефективніші за економний автомобіль з чистим дізельним двигуном, але може таким бути, якщо забути про ньютоно-метри і швидкість розгону до сотні.

До речі, все це не тільки б обвалило ціну на нафту, але й дозволило б зменшити залежність від нефтяних диктаторів, і запровадити справжнє, а не бутафорське, ембарго.
Але нікому не цікаво, бо бізнес-модель із заробляння грошей на мандрівках і ньютоно-метрах будується, а на заощаджені і економії - ні.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:16

  stm написав:[
Зелёная уже не столь прибыльна, как поначалу. В Украине большая проблема, нет в развитых странах понятия электроэнергия для населения или пром.тариф. Есть тариф единый и субсидия.

Был когда разговор про олигархов и их нежелание инвестировать деньги с длинным горизонтом и непонятными вводными. Так при ягуковиче и появился зелёный тариф. Самый дорогой из всех стран Европы с привязкой к евро (сделано было специально для гарантированного получения прибыли нужными людьми). И сразу уважаемые клюевы с ахметовым начали развивать зелёную энергетику и бороться за окружающую среду как не в себя. Кстати, в Европе, если я не ошибаюсь тариф на зелёную энергетику не одинаковый и зависит от мощности. Маленьким платят больше до 5 мвт, большим производителям меньше. И когда всё это чудо начало расти встал вопрос а как им платить. При этом договора по станциям построенным до какого то года остаются в силе))
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:36

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

https://zaxid.net/vnaslidok_ostannogo_r ... s_n1582576
Бурштинська ТЕС більше не існує (
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:38

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Я чомусь думав що такі обєкти прикриті ПВО адже 4 млрд грн це багато 100 млн доларів
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:05

  Shaman написав:хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання ;)

Є, один і залізний, називається добовий графік навантажень у енергосистемі.
Якщо на нього подивитися уважно і подумати над збільшенням необхідності його регулювання протягом доби, то питання відпадають самі-собою.
Але то таке, не для загалу. :lol:
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