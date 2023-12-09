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Іспанія розглядає можливість надання права на проживання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 кві, 2024 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Парламент Іспанії погодився розглянути законодавство, від якого тисячі іноземців без документів у цій країні отримають вигоду, надавши їм дозволи на проживання та роботу.
Дивися повний текст Іспанія розглядає можливість надання права на проживання мігрантам без документів
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