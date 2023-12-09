RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Іспанія розглядає можливість
надання права на проживання...

Іспанія розглядає можливість надання права на проживання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:02

Іспанія розглядає можливість надання права на проживання...

Пропонуємо до обговорення:
Парламент Іспанії погодився розглянути законодавство, від якого тисячі іноземців без документів у цій країні отримають вигоду, надавши їм дозволи на проживання та роботу.

Дивися повний текст
Іспанія розглядає можливість надання права на проживання мігрантам без документів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99905
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
R2 » Пон 22 січ, 2024 12:28
2 316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 13:28
Andrey2512
Фінансування вищої освіти та надання державної...
R2 » Суб 13 січ, 2024 19:45
1 226
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2024 19:45
o_volvachev
В Україні хочуть запровадити нові правила надання...
R2 » П'ят 08 гру, 2023 09:14
4 573
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 20:52
artyombooster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.