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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:24
Шановні форумчани, запрошуємо до обговоренняУкраїна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
Чи вважаєте Ви, що такий перехід справді підвищить енергоефективність і зменшить ризик для техніки?
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Ірина_
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Чет 21 тра, 2015 00:32
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