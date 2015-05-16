Ринок праці

Додано: Вів 30 лип, 2024 17:32

vitaliiangel написав: budivelnik написав: 1 А за послуги - Ви чим платите ?

2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?

На якій підставі?



Тому ще раз

Все в цьому світі оплачується грошима.

Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......

То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста 1 А за послуги - Ви чим платите ?2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?На якій підставі?Тому ще разНобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста это не означает что это правильно. это не означает что это правильно.

vitaliiangel написав: И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации.

vitaliiangel написав: Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее? Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?

Зверніть увагу1 Людина прийняла рішення працювати і зробити певний обєм робіт за певну суму грошових знаків2 Ця людина вирішила свої грошові знаки ДОБРОВІЛЬНО поміняти на інший обєм товарів/послуг..І тут вискакуєте ви і починаєте забороняти їй це робити...І хто тоді дартаньян?А що таке оцінка і користь?Путана оцінила свою працю в ікс гривеньВодій автобуса, вирішив що він ХОЧЕ потратити зароблені в автопарку гривні - на путану...І водій і путана - задоволені..Де тут оцінка і де користь?Так тарифи державної поліклініки відрізняються від тарифів приватної наприклад якістю отримання послуг..В приватній - замовили-оплатили-отрималиВ ДержавнійОтримали безкоштовне направлення-посиділи під обшарпаними стінам в черзі з десятком пенсіонерів-Безкоштовно??? отримали результат...Це те саме що порівнюватийти пішкиїхати на велосипедіїхати на автобусіїхати на таксілетіти приватним літаком...У всіх варіантах ціна одного й того ж результату(переміщення на ікс кілометрів) буде відрізнятись на три порядки...І що ризикнете заявити що в літака неправильна оцінка? і на відпочинок в Анталью треба йти виключно пішки?Тому не викривлюйте суть суперечки.Я вихожу з наступногоа - людина оцінила свою роботу і ПОГОДИЛАСЬ її виконувати за певну винагородуб - якщо людина 100% отриманих коштів проїла, з точки зору Держави ця людина впливає на розвиток Держави в нуль(не шкодить , але й не розвиває)