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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:27

Канал портала в Telegram!

Друзі! :)
Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr
Отримуйте більше! :wink:




З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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