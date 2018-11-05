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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:27

Канал портала в Telegram!

Друзі! :)
Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr
Отримуйте більше! :wink:




З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 456
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:22

Ірина_ вчера в канале рекламировали спортивный депозит от монобанка по 21% годовых, но он со вчерашнего дня уже по 17% :D
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21

Ірина_
Круто, телега рулит )))
777Алекс777
 
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З нами з: 04.11.18
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:29

Bosstone Дякуємо, вже оновлено


З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 456
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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