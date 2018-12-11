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З пов.Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:27
Канал портала в Telegram!
Друзі!
Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
Долучайтеся до каналу
Отримуйте більше!
З пов.Ірина
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:22
Ірина_ вчера в канале рекламировали спортивный депозит от монобанка по 21% годовых, но он со вчерашнего дня уже по 17%
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