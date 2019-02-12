Канал портала в Telegram!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Ірина_
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:22
Ірина_
вчера в канале рекламировали спортивный депозит от монобанка по 21% годовых, но он со вчерашнего дня уже по 17%
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Bosstone
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21
Ірина_
Круто, телега рулит )))
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777Алекс777
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:29
Bosstone Дякуємо, вже оновлено
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:56
О , очень удобно
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zlajamasha1488
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:21
Весьма полезно,спасибо.
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Bizon
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Додано: Суб 05 січ, 2019 08:47
супер!
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Oleg_z1
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:07
прогрессивно! это здорово, всегда в курсе можно оставаться
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maxgordeev
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