Канал портала в Telegram!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 лют, 2019 19:17
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Додано: Суб 02 бер, 2019 22:35
Ветку почистили(( Зачем?
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ТупУм
, Ірина_
, Модератор