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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 лют, 2019 19:17
Re: Канал портала в Telegram!
Много таких каналов
Додано: Пон 04 бер, 2019 17:25
mongo Ви про що?
Ніхто нічого не видаляв!
З пов.
Додано: Вів 02 кві, 2019 15:14
Шановні форумчани!
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Додано: Вів 09 кві, 2019 15:05
Ув. модераторы и администрация,
есть предложение в дополнение к паблику создать еще и телеграм-чат (или несколько тематических - навскидку самые активные: политика, валютный чат и обсуждение новостей).
При всех сложностях с модерацией, это очень круто, динамично, информативно.
Сам участвую в парочке чатов с количеством участников 2000-5000 человек. Читать удается, естественно, не все и не всегда, но когда есть желание и время, дискуссии получаются живыми и сочными в виду мобильности участников.
Заранее признателен, что предложение рассмотрели
Додано: Вів 09 кві, 2019 15:18
Спасибо, Ирина!
PS: предполагаю, что некоторая каннибализация трафика форума иметь место будет, но вы приобретете более качественный трафик - мобильный. А монетизирировать его будете в перспективе с помощью паблика и онлайн-сервисов
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