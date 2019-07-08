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Канал портала в Telegram!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:17

Re: Канал портала в Telegram!

Много таких каналов
KitTinov
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 22:35

Ветку почистили(( Зачем?
mongo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2019 17:25

mongo Ви про що?
Ніхто нічого не видаляв!

З пов.
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:14

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З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:05

Ув. модераторы и администрация,

есть предложение в дополнение к паблику создать еще и телеграм-чат (или несколько тематических - навскидку самые активные: политика, валютный чат и обсуждение новостей).

При всех сложностях с модерацией, это очень круто, динамично, информативно.

Сам участвую в парочке чатов с количеством участников 2000-5000 человек. Читать удается, естественно, не все и не всегда, но когда есть желание и время, дискуссии получаются живыми и сочными в виду мобильности участников.

Заранее признателен, что предложение рассмотрели :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:11

zРадио дякуємо за ідею) Врахуємо Ваше побажання!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:18

  Ірина_ написав:zРадио дякуємо за ідею) Врахуємо Ваше побажання!

З пов. Ірина


Спасибо, Ирина! :)

PS: предполагаю, что некоторая каннибализация трафика форума иметь место будет, но вы приобретете более качественный трафик - мобильный. А монетизирировать его будете в перспективе с помощью паблика и онлайн-сервисов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:09

Re: Канал портала в Telegram!

Классный канал, подписалась
Viktoria Bankovskaya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 07:13

Re: Канал портала в Telegram!

Сделайте рейтинг сайтов банков: как легко найти информацию про тарифы и правила предоставления услуг, наличие мобильной версии и информацией, которая в ней есть, насколько информация на сайте прозрачная и понятная посетителю.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:59

Re: Канал портала в Telegram!

супер! Дякую!
kmalvina71
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  #<12
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