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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:16
Пожалуйста, перенесите ленту новостей в Телеграм! Специально сюда добрался что бы это написать. Это реально одна из самых интересных новостных лент, но на сайт заходить просто неудобно с телефона каждый раз
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:29
Re: Канал портала в Telegram!
Полезный канал, спасибо.
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:03
Re: Канал портала в Telegram!
В телеге удобно общаться и искать инфу полезную
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:16
Ірина_ згоден, форуми вже трохи застаріла тема, з мобільного швидко не зорієнтуєшся
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:13
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