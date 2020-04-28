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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 вер, 2019 08:16
Пожалуйста, перенесите ленту новостей в Телеграм! Специально сюда добрался что бы это написать. Это реально одна из самых интересных новостных лент, но на сайт заходить просто неудобно с телефона каждый раз
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:29
Re: Канал портала в Telegram!
Полезный канал, спасибо.
Додано: Чет 02 січ, 2020 18:03
Re: Канал портала в Telegram!
В телеге удобно общаться и искать инфу полезную
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:16
Ірина_ згоден, форуми вже трохи застаріла тема, з мобільного швидко не зорієнтуєшся
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13
Додано: Нед 02 лют, 2020 03:51
Re: Канал портала в Telegram!
наконецто в телеге!
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:02
Дякуємо дуже. Гадаю допоможе суттєво.
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:41
Re: Канал портала в Telegram!
Телеграм канал - те що треба!
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