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Канал портала в Telegram!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:16

Пожалуйста, перенесите ленту новостей в Телеграм! Специально сюда добрался что бы это написать. Это реально одна из самых интересных новостных лент, но на сайт заходить просто неудобно с телефона каждый раз
maksimkachalo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:29

Re: Канал портала в Telegram!

Полезный канал, спасибо.
Evgen16
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:03

Re: Канал портала в Telegram!

В телеге удобно общаться и искать инфу полезную
KitTinov
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:16

Ірина_ згоден, форуми вже трохи застаріла тема, з мобільного швидко не зорієнтуєшся :D
МиколаКуц
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:13

  KitTinov написав:В телеге удобно общаться и искать инфу полезную

Точно. Давно перещел на телегу. Вайбер тупит почему-то. Если не заходишь, то не всегда оповещения об смс приходят. А в телеге и файлы передавать удобно, размер больше разрешен, чем в вайбере. Да и просто чат лучше.
fedienkoanatolij
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 02:51

Re: Канал портала в Telegram!

наконецто в телеге!
leonred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:02

Дякуємо дуже. Гадаю допоможе суттєво.
avjej
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:41

Re: Канал портала в Telegram!

Телеграм канал - те що треба!
pavelviktorov
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 17:29

Друзі, нагадуємо про наш телеграм канал! :wink:

Завжди актуальна інформація про тe, як eкономити, отримувати знижки та нe пeрeплачувати за послуги банків.

Рекомендуємо підписатися вже зараз, якщо хочете бути в курсі подій зі світу фінансів!

Переходьте за посиланням: https://t.me/Finance_ukr :)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:47

Шановні форумчани!

Телеграм канал Finance.ua попав у рейтинг українських каналів від Neatpeak.
Просимо Вас, друзі, підтримати нас. Проголосуйте, будь ласка, за посиланням.

Всім плюсик в карму :wink:
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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  #<123
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