Канал портала в Telegram!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:16
Пожалуйста, перенесите ленту новостей в Телеграм! Специально сюда добрался что бы это написать. Это реально одна из самых интересных новостных лент, но на сайт заходить просто неудобно с телефона каждый раз
maksimkachalo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:29
Полезный канал, спасибо.
Evgen16
Заблокований
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:03
В телеге удобно общаться и искать инфу полезную
KitTinov
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:16
Ірина_
згоден, форуми вже трохи застаріла тема, з мобільного швидко не зорієнтуєшся
МиколаКуц
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Додано: Вів 28 січ, 2020 15:13
KitTinov написав:
В телеге удобно общаться и искать инфу полезную
Точно. Давно перещел на телегу. Вайбер тупит почему-то. Если не заходишь, то не всегда оповещения об смс приходят. А в телеге и файлы передавать удобно, размер больше разрешен, чем в вайбере. Да и просто чат лучше.
fedienkoanatolij
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Додано: Нед 02 лют, 2020 02:51
наконецто в телеге!
leonred
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:02
Дякуємо дуже. Гадаю допоможе суттєво.
avjej
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:41
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pavelviktorov
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Ірина_
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:47
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Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 2476
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Подякував: 572 раз.
Подякували: 1374 раз.
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