Канал портала в Telegram!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:40
Очень полезно) спасибо)
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coopermeliss
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