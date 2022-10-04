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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:40
Re: Канал портала в Telegram!
Очень полезно) спасибо)
Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:10
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.
Не прозевайте
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:34
Шановні форумчани!
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