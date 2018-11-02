Укренерго. В результаті тендеру на ДМС, для співробітників з

За програма A + ПРАТ СК "Крона" виплачується за рік приблизно 32 000 грн. (~2 700 на місяць). Страхова сума 75 000 грн. В інших СК ця ж програма на таку ж страхову суму коштує біля 11 000 грн.
Шановний співробітник компанії ДП «НЕК «Укренерго»
Ви Застраховані за Договором колективного страхування між ПрАТ «СК «КРОНА і ДП «НЕК «Укренерго».
Власники індивідуальної страхової картки є застрахованими за договором добровільного медичного страхування, який передбачає оплату страховою компанією медичних послуг, отриманих застрахованими особами в межах Програми страхування та за умови настання страхового випадку. Пропонуємо Вашій увазі інформацію щодо умов страхування.
Пропонуємо Вашій увазі Пам'ятку Застрахованої особи з програми «Добровільне медичне страхування» к договору колективного страхування.