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на ДМС, для співробітників з

Укренерго. В результаті тендеру на ДМС, для співробітників з
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:07

Укренерго. В результаті тендеру на ДМС, для співробітників з

Укренерго. В результаті тендеру на ДМС, для співробітників закуплені страховки за цінами втричі вищими за ринкові.

За програма A + ПРАТ СК "Крона" виплачується за рік приблизно 32 000 грн. (~2 700 на місяць). Страхова сума 75 000 грн. В інших СК ця ж програма на таку ж страхову суму коштує біля 11 000 грн.

Шановний співробітник компанії ДП «НЕК «Укренерго»

Ви Застраховані за Договором колективного страхування між ПрАТ «СК «КРОНА і ДП «НЕК «Укренерго».

Власники індивідуальної страхової картки є застрахованими за договором добровільного медичного страхування, який передбачає оплату страховою компанією медичних послуг, отриманих застрахованими особами в межах Програми страхування та за умови настання страхового випадку. Пропонуємо Вашій увазі інформацію щодо умов страхування.

Пропонуємо Вашій увазі Пам'ятку Застрахованої особи з програми «Добровільне медичне страхування» к договору колективного страхування.
Michan42
 
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