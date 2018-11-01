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Україна може втратити 5 тисяч гектарів берегу на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:43
Пропонуємо до обговорення:
Через недостатнє фінансування укріплення прикордонних берегів річки Західний Буг у Волинській області, Україна може втратити на користь сусідньої Польщі близько 5 тисяч гектарів земель загальною вартістю понад 862 мільйони гривень.
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