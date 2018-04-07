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Finance.ua: Як обрати
банк для депозиту

Finance.ua: Як обрати банк для депозиту
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:58

Finance.ua: Як обрати банк для депозиту

Пропонуємо до обговорення:
Лікнеп для першовідкривачів
Банківський депозит – доступний і начебто зрозумілий інструмент для збереження і примноження грошей. На перший погляд все просто: несеш гроші в банк, і через певний час забираєш їх з відсотками. Але коли доходить до справи, з'являються питання і починаються «муки вибору»: який внесок під які відсотки обрати, на який термін, чи я зможу в будь-який момент забрати гроші, чи надійний банк? «Фінанси.uа» підготував кілька рекомендацій для тих, хто вирішив довірити свої заощадження банку. Що і за чим треба робити.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:58

весьма полезный обзор, спасибо!
alesio370
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