Finance.ua: Як обрати банк для депозиту

Лікнеп для першовідкривачів
Банківський депозит – доступний і начебто зрозумілий інструмент для збереження і примноження грошей. На перший погляд все просто: несеш гроші в банк, і через певний час забираєш їх з відсотками. Але коли доходить до справи, з'являються питання і починаються «муки вибору»: який внесок під які відсотки обрати, на який термін, чи я зможу в будь-який момент забрати гроші, чи надійний банк? «Фінанси.uа» підготував кілька рекомендацій для тих, хто вирішив довірити свої заощадження банку. Що і за чим треба робити.
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