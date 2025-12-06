Ось ще камент з правди:
Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!!
Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?!
З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?!