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Итоги: Прогнозы 06.11.18

Итоги: Прогнозы 06.11.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:50

Итоги: Прогнозы 06.11.18

Перенасыщенность украинского валютного рынка долларами сыграла против американской безналичной валюты на вторничной сессии межбанка. У игроков межбанка их «закрома» ломились от «зеленого» изобилия на фоне привычного для вторника роста поступлений экспортной выручки из-за рубежа.

Отсутствие покупателей СКВ, кроме регулятора, который платформы Matching выкупал «лишние» доллары, спасая последних от еще боле значительной просадки курса, сохранило присутствие на рынке «зеленых медведей».

При этом нельзя не уточнить, что наряду с отсутствием покупок безналичного «американца», не особенно радовали энтузиазмом и его продажи. Дело ограничилось «обязательным» расставанием с 50% экспортной выручки. Участники торгов все еще наивно надеются на профит из-за появления на рынке 5,0 млрд. грн. дополнительной ликвидности с намеченного на среду погашения Минфином гривневых ОВГЗ, придерживая СКВ.
Как и ранее, мы не ждем изрядного курсового отскока курса безналичного «американца» после 07 ноября.

Во-первых, финансовые власти страны наверняка смягчат этот гривневый выброс.

А, во вторых, как мы указали выше, на моменте рынок перенасыщен долларами, остудив покупательскую горячку бизнеса. Собственно, сессии последней недели демонстрируют нежелание игроков приобретать «в запас» «зеленую СКВ». И скачок гривневой ликвидности после среды мало что изменит в настроениях игроков. Не думаю, что даже текущие курсовые низы безналичной пары доллар-гривня соблазнят «наевшихся» раньше доллара игроков на масштабные покупки лишь из-за выросшего количества безналичной гривни.

При этом мы не исключаем вероятный разворот настроения рынка пары доллар-гривня в сторону «быков». Не столько по причине скачка гривневой ликвидности, сколько по причине прихода времени движения маятника валютного рынка в противоположном направлении. Напомним, что средневзвешенный курс «американца» на межбанке снижается третью сессию подряд. Так что, грядет пора менять тренд, и рост количества гривни к 101-й годовщине октябрьского переворота, хороший повод для прихода на межбанк «зеленых быков». Без излишнего фанатизма.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/, http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
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