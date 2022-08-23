|
|
|
Finance.ua: Де взяти кредит безробітному
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
-
D2
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4730
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12
proftpd66 написав: D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
Как то странно
Человек хочет взять денег в кредит, так как ему на что то не хватает или просто нужны деньги, при этом Ощадбанк предлагает кредит под депозит? Если бы у заемщика были деньги на депозит, то он бы не брал деньги в кредит! Также странно, зачем Ощадбанку спрашивать о СВФИТ при оформлении кредита? - Как то все не логично вообще.
А вообще, я Вам скажу, что Ощадбанк выдает кредиты лишь пенсионерам и тем, кто получает зарплату через этот банк.
На первый ответ отвечу, что безработному в банке кредит взять не реально! Микрозаймовые организации выдадут, но у них проценты под 700% - это в 10 раз больше нежели в банках.
-
KULANDALE
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 13.05.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:17
KULANDALE написав: proftpd66 написав: D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
[quote]Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
Как то странно
Человек хочет взять денег в кредит, так как ему на что то не хватает или просто нужны деньги, при этом Ощадбанк предлагает кредит под депозит? Если бы у заемщика были деньги на депозит, то он бы не брал деньги в кредит! Также странно, зачем Ощадбанку спрашивать о СВФИТ при оформлении кредита? - Как то все не логично вообще.
А вообще, я Вам скажу, что Ощадбанк выдает кредиты лишь пенсионерам и тем, кто получает зарплату через этот банк.
На первый ответ отвечу, что безработному в банке кредит взять не реально! Микрозаймовые организации выдадут, но у них проценты под 700% - это в 10 раз больше нежели в банках.[/quote]Депозит нельзя снять до окончания срока, а деньги могут понадобиться срочно, потому кредит под депозит может быть полезен. Тем более у таких кредитов относительно небольшие ставки.
И примеров, когда безработному давали кредит в банке предостаточно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31986
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:34
Швидко-гроші - шахраї. Як і всі мікрофінсові установи. Видають кре дит мабуть і нетверезим і не при своєму розумі, аби напарить і обдерти потім, як липку. Видали кредит дитині, якій тільки 2 міс.,як виповнилось 18, не працює, студентка (стаціонар) я ще оплачую її навчання, на контракті. Про що ці кантори думають?- Що батьки заплатять? А вони не думають, шо такі космічні суми батьки платить не в змозі і за що? За нав'язані 2 тис, з яких з 2-3 днями просрочки треба повернути 10 тис? Не друкуємо! Дали 2,5тис.а через 2 тижня віддати 4 тис. І Як можна так им наглим шарлатанам взагалі існувати? Як держава таке дозволяє? Легальне обдирання людей. Соромно за такий безлад в Україні.
-
lila_vikitoriya
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|643
|
Пон 05 вер, 2022 09:10
cohan
|
|41
|12823
|
|
|0
|495
|
П'ят 10 чер, 2022 06:37
D2
|