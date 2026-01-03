|
Paysera
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:57
Кто пользовался сервисом Paysera, на сколько ему можно доверять? В интернете много разных отзывов, у кого блокируют деньги, у кого уже несколько лет все супер.
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:05
up теми.
Які відгуки, враження, досвід з цим сервісом?
