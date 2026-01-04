RSS
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:57

Paysera

Кто пользовался сервисом Paysera, на сколько ему можно доверять? В интернете много разных отзывов, у кого блокируют деньги, у кого уже несколько лет все супер.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:05

up теми.
Які відгуки, враження, досвід з цим сервісом?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:39

Re: Paysera

Та він українцям картки не відкриває.А без цього я хз як його поповнювати.Рахунок поповнювати можно тільки через Свіфт.На тому все й закінчилося.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:40

  посетитель написав:Та він українцям картки не відкриває.

Ну тобто рахунки відкриває і поповняти їх по свіфт/сепа дає, все ок в цьому плані?
Перекази з України не цікавлять.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 12:24

Re: Paysera

  won написав:Ну тобто рахунки відкриває і поповняти їх по свіфт/сепа дає, все ок в цьому плані?

Счета в евро открывает в т.ч. украинцам. Интервью для поднятия лимитов можно и на мове проходить. Я по SEPA пополняю. Может у кого-то и только по SWIFT. Для любителей псевдоинвестиций можно даже XAU покупать. Не агрится, если оплату своей предпринимательской деятельности на него получать. Последние месяцы даже что-то перестал комисы брать за входящие и исходящие платежи. Удобная платёжка. Представлена в т.ч. на Binance P2P, но я не рисковал.
