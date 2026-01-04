|
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:57
Paysera
Кто пользовался сервисом Paysera, на сколько ему можно доверять? В интернете много разных отзывов, у кого блокируют деньги, у кого уже несколько лет все супер.
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:39
Re: Paysera
Та він українцям картки не відкриває.А без цього я хз як його поповнювати.Рахунок поповнювати можно тільки через Свіфт.На тому все й закінчилося.
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:40
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:24
Re: Paysera
Счета в евро открывает в т.ч. украинцам. Интервью для поднятия лимитов можно и на мове проходить. Я по SEPA пополняю. Может у кого-то и только по SWIFT. Для любителей псевдоинвестиций можно даже XAU покупать. Не агрится, если оплату своей предпринимательской деятельности на него получать. Последние месяцы даже что-то перестал комисы брать за входящие и исходящие платежи. Удобная платёжка. Представлена в т.ч. на Binance P2P, но я не рисковал.
