Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 22:29

МОСКВА, 17 марта (Reuters) - Высокопоставленный представитель российских служб безопасности предупредил во вторник, что темпы и развитие украинского производства беспилотников означают, что ни один регион России не застрахован от нападения.
Сергей Шоигу, секретарь влиятельного Совета безопасности России и бывший министр обороны России, заявил на встрече с официальными лицами в уральском городе Екатеринбурге, что число диверсионных атак Украины против России к 2025 году увеличилось на 40% и составит 1830 инцидентов.
«...темпы развития систем вооружения, прежде всего беспилотных летательных аппаратов, и изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — цитирует Шойгу государственное информационное агентство ТАСС.
Мэр Москвы заявил в понедельник, что системы ПВО предотвратили крупнейшую за последний год попытку нападения на российскую столицу, сбив за выходные 250 украинских беспилотников. Министерство обороны России сообщило во вторник, что за последние 24 часа был сбит 421 украинский беспилотник.
https://www.reuters.com/world/europe/russian-official-say-ukraines-drone-development-means-no-region-can-feel-safe-2026-03-17/
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 22:31

Долярчик і дрон.
Дія перша.

https://www.facebook.com/share/r/1H3ntM ... tid=wwXIfr
