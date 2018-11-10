Про це повідомляє управління громадських зв'язків міської ради.
Дивися повний текст У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність теплопостачання.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48
У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність теплопостачання.
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48
Кривой Рог, Смела, какая-то возня с отоплением в школах Днепродзержинска, вот и Херсон подключился. И это еще "прыкруты" не было.
Востаннє редагувалось summacut в Вів 13 лис, 2018 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:01
Так хвалят за реформу образования. А она буксует из-за отопления. Так хвалят мед реформу, а она буксует из-за отсутствия средств. Так хвалят рыночные цены на газ, а уже холодные бунты. Так может не в ту сторону движение?
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:10
Второй крупный город пошел...На месте Пети,я бы очень хорошо задумался,так можно и до выборов не досидеть...
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:59
Scotch - при наявності ТВ, у кожному такому випадку можна всі стрілки перевести на мера, який у Херсоні ще й толковий... і не з бпп, а значить людям корисно пострадати
Додано: Сер 14 лис, 2018 06:48
summacut В Харькове то-же самое. Лично сижу с холодными батареями при минус восемь за окнами. Со стороны властей- полный игнор. Звоню в городскую диспетчерскую, а там все тупят и на мороз выпадают. Типа не в курсе они, заявку оставляйте. Ни причины отсутствия отопления, ни сроков включения не называют. Сидите мерзните называется, зато сегодня огласили о повышении тарифов на тепло. Вот не животные? И что с такими делать???
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:10
И это ещё серьёзных холодов не было. И даже снег не выпал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:23
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:17
.."у Херсоні ще й толковий" мЭр ?!!! я вас умоляю - его просто НЕТ как такового все эти 4года, "пустое место", "облако в штанах" - это про того типа, что занимает кабинет мера все эти годы.. но!.. даже если бы и был "хозяин" в городе, - ЧТО он сможет сделать по ДОЛГАМ населения за отопление??.. заплатить "из своих" ??.. по большинству домов многоквартирных вывешены списки должников - вобщем и в среднем по КАЖДОМУ дому набегает по 120..130тыс ДОЛГА!! вот и сидят с ледяными батареями, - субсидию ждут...
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:13
Пока не будет в каждой квартире индивидуального отопления , так и будем мучатся , мерзнуть и переплачивать за тепло и горячую воду .
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