Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:19
BIGor написав: посетитель написав:
У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.
Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
3
2
2
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:32
Бетон написав: барабашов написав:
Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.
Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка.
Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе.
Ну то такое,переболеть надо, не спорю.
Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
Додано: Сер 10 гру, 2025 23:44
Бетон написав: BIGor написав: посетитель написав:
У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.
Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
Податок на аренду стосується всіх.90% з яких старі панельки-хрушовки.А тут розповідають що еліта зажерлась.
Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
