У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність...

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makishin60 написав:Пока не будет в каждой квартире индивидуального отопления , так и будем мучатся , мерзнуть и переплачивать за тепло и горячую воду .
Это можно - в каждую квартиру двуконтурный котел для отопления и ГВС. Правда, в дома, этажностью выше 9-ти, газ не подводится в принципе. Да и все газовые магистрали и внутриквартирную разводку придется переложить. Взрываться будет не десяток квартир за отопительный сезон, а несколько сотен - ведь придется резко увеличить поставки газа и давление в магистралях. По сути - ЕРУНДА. Нет ничего экономичнее, чем центральное теплоснабжение посредством 100% изолированных труб, при котором ГВС и отопление являются гидравлически независимыми от магистрали посредством пластинчатых теплообменников с насосной внутридомовой циркуляцией. Но для его создания нужны триллионы (буквально)
makishin60 написав:Пока не будет в каждой квартире индивидуального отопления , так и будем мучатся , мерзнуть и переплачивать за тепло и горячую воду .
Это можно - в каждую квартиру двуконтурный котел для отопления и ГВС. Правда, в дома, этажностью выше 9-ти, газ не подводится в принципе. Да и все газовые магистрали и внутриквартирную разводку придется переложить. Взрываться будет не десяток квартир за отопительный сезон, а несколько сотен - ведь придется резко увеличить поставки газа и давление в магистралях. По сути - ЕРУНДА. Нет ничего экономичнее, чем центральное теплоснабжение посредством 100% изолированных труб, при котором ГВС и отопление являются гидравлически независимыми от магистрали посредством пластинчатых теплообменников с насосной внутридомовой циркуляцией. Но для его создания нужны триллионы (буквально)
Глупости. При инд отоплении ты можеш задать график температуры вквартире, что при ЦО не возможно в приципе. Например, ночью или пока на работе температуру можно держать меньше да и не отапливать при +20 на улице. Комбинировать с кондиционером в режиме обогрева.
makishin60 написав:Пока не будет в каждой квартире индивидуального отопления , так и будем мучатся , мерзнуть и переплачивать за тепло и горячую воду .
Это можно - в каждую квартиру двуконтурный котел для отопления и ГВС. Правда, в дома, этажностью выше 9-ти, газ не подводится в принципе. Да и все газовые магистрали и внутриквартирную разводку придется переложить. Взрываться будет не десяток квартир за отопительный сезон, а несколько сотен - ведь придется резко увеличить поставки газа и давление в магистралях. По сути - ЕРУНДА. Нет ничего экономичнее, чем центральное теплоснабжение посредством 100% изолированных труб, при котором ГВС и отопление являются гидравлически независимыми от магистрали посредством пластинчатых теплообменников с насосной внутридомовой циркуляцией. Но для его создания нужны триллионы (буквально)
Глупости. При инд отоплении ты можеш задать график температуры вквартире, что при ЦО не возможно в приципе. Например, ночью или пока на работе температуру можно держать меньше да и не отапливать при +20 на улице. Комбинировать с кондиционером в режиме обогрева.
Простите, но такие системы, если Вы не знали, существуют уже лет 20. Отопление с элеваторным вводом (все дома до примерно 95-го года постройки) предполагает только центральное регулирование на ТП (количественное и качественное), т.е. по температуре и расходу в узких пределах. Поэтому в СССР барашковые гайки у вентилей перед радиаторами в домах обычно скручивали - чтобы жильцы не разрегулировали ненароком внутридомовую систему. В современных системах после теплообменника ставится насос с инвертором, позволяющим менять частоту вращения эл. двигателя в широких пределах. Кроме того, можно установить эл. магнитный клапан, соединенный с датчиком наружной температуры, меняющий расход в зависимости от погоды на улицы. Самое главное, в этом случае в каждой квартире можно оснастить радиаторы термостатическимии головками, настроив их на комфортную температуру - нужная внутренняя температура будет поддерживаться автоматически без риска оставить соседей без тепла.