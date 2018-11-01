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Україна запізнилася з
другим рівнем пенсійного...

Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:49

Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вважає, що в Україні створені всі умови для введення другого рівня пенсійної системи.

Дивися повний текст Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного страхування на 10 років - Розенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:49

Все правильно и логично. Пенсионные деньги должны быть инвестированы, но в монополию и инфраструктуру . Энергетический комплекс, металлургия, связь и прочее. Все, что надежно. Но как раз это и прихватизировали. Что будет с деньгами фонда если например их доверят таким как Коболев, для модернизации ГТС, предугадать не сложно.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:27

Re: Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного...

  nik1 написав:Пенсионные деньги должны быть инвестированы, но в монополию и инфраструктуру

Куда бы не были инвестированы деньги пенсионного фонда, они будут профуканы так же, как и все остальные. Пока нет реформ, и в частности судебной, а борьба с коррупцией напоминает перенос воды в решете - Украина не готова к пенсионным накоплениям и что бы это чинуша не говорил - внедрение второго уровня пенсионного страхования в нынешних реалиях приведет к окончательной дискредитации ПФ - люди по доброй воле туда уже никогда деньги не понесут.
Конрад Карлович
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