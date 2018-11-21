MyChanger - Обмен криптовалют по выгодным курсам

Сервис обмена криптовалют MyChanger рад быть частью этого комьюнити!
Будем рады помочь Вам осуществить обменную операцию с помощью нашего автоматизированного обменного сервиса MyChanger.biz
Наши услуги:
• Обмен криптовалют на кредитные карты (Украина);
• Обмен криптовалют на наличные (Украина, Россия).
Наши преимущества:
- мы проверяем всю криптовалюту на «темный след». Гарантируем, что не продадим Вам и не купим у Вас монеты, связанные с незаконной деятельностью.
- мы работаем только с чистыми безналичными средствами. Обменные операции по кредитным картам в нашем сервисе работают по технологии P2P. Мы соблюдаем все установленные лимиты на платежи для физических лиц. Гарантируем, что по нашей вине у Вас не заблокируют счет в банке!
- мы соблюдаем все рыночные каноны обменных операций. Платим штрафы, бонусы. Разрабатываем и внедряем индивидуальные схемы работы под каждого клиента.
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Сообщите менеджеру службы поддержки ник на форуме и вам установят более лучший тариф на обменные операции. Также для Вас откроется возможность моментального фикса обменного курса криптовалют.
Контактная информация
Сайт: mychanger.biz
Телеграмм: @mychanger_support