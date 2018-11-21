RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
MyChanger - Обмен криптовалют
по выгодным курсам

MyChanger - Обмен криптовалют по выгодным курсам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:35

MyChanger - Обмен криптовалют по выгодным курсам

Уважаемые форумчане!
Сервис обмена криптовалют MyChanger рад быть частью этого комьюнити!

Будем рады помочь Вам осуществить обменную операцию с помощью нашего автоматизированного обменного сервиса MyChanger.biz

Наши услуги:

• Обмен криптовалют на кредитные карты (Украина);
• Обмен криптовалют на наличные (Украина, Россия).

Наши преимущества:
- мы проверяем всю криптовалюту на «темный след». Гарантируем, что не продадим Вам и не купим у Вас монеты, связанные с незаконной деятельностью.

- мы работаем только с чистыми безналичными средствами. Обменные операции по кредитным картам в нашем сервисе работают по технологии P2P. Мы соблюдаем все установленные лимиты на платежи для физических лиц. Гарантируем, что по нашей вине у Вас не заблокируют счет в банке!

- мы соблюдаем все рыночные каноны обменных операций. Платим штрафы, бонусы. Разрабатываем и внедряем индивидуальные схемы работы под каждого клиента.

Плюшки для forum.finance.ua
Сообщите менеджеру службы поддержки ник на форуме и вам установят более лучший тариф на обменные операции. Также для Вас откроется возможность моментального фикса обменного курса криптовалют.


Контактная информация
Сайт: mychanger.biz
Телеграмм: @mychanger_support

Зображення
mychanger
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цифровой обмен «живых» валют(не электронных денег), покупки/
E-Mill » Сер 07 вер, 2016 22:54
0 1428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 вер, 2016 22:54
E-Mill
Обмен и вывод: Solidtrustpay, Moneybookers, Liqpay, Webmoney
Anonymous » Суб 24 сер, 2013 08:48
5 5571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2013 13:46
urka
Одесса : Меняю на LR / usd наличные 1:1 Данный обмен не н
Anonymous » Вів 22 січ, 2013 20:18
1 3273
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2013 16:07
gall111333

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.