Додано: Сер 22 жов, 2025 14:46
Почему все дементники играются в Grammar Nazi?
Вадим и Инвестор
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:51
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:57
В чем "стук" то ? В разглашении медицинской тайны?
Не заходите на форум когда плохо чувствуете \ не выпили таблеток \ выпили алкоголь
Неужели сложно ?
Я больше не буду раскрывать ваши сообщения
Было предположение что вы прикидываетесь, но вы реально тяжело больной человек.
