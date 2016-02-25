RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Два подхода банков к
невылету из грейса

Два подхода банков к невылету из грейса
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:53

Два подхода банков к невылету из грейса

Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.

1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.

2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.

Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.

Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
mustbe
 
Повідомлень: 861
З нами з: 27.12.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:26

  mustbe написав:Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.

1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.

2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.

Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.

Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?

Подходы банков и в первом и втором варианте идентичные, есть только нюансы.
Альфа решила лупить со всех абонплату, оставив лазейку для некоторых, идея и тас тулят свои страховки, но от них можно отказаться, форвард периодически то включает страховку, то делает ее нулевой
Stringer
 
Повідомлень: 8430
З нами з: 23.01.13
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:37

  mustbe написав:Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.

1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.

2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.

Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.

Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?

У ТАСа тоже можно пополнять частями и тратить по необходимости. Как и привате, моно.
Это по Б5
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6591
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4350 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:04

  mustbe написав:Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.

1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.

2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.

Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.

Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?

Комсу без страхівочки з 1 викреслюєм і вписуємо в 2.
2 то є банки чесних грейсів
Туди можна дописати
ПУМБ до 62 днів
Піреус до 50 днів
ПІБ до 50 днів
Креді до 55 днів
і інші
Продовження слідує
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26447
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:21

  Квесторе_поверніться написав:Продовження слідує

Спасибо.
Хотелось бы увидеть продолжение
mustbe
 
Повідомлень: 861
З нами з: 27.12.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
От вкладчиков проблемных банков потребуют возврата денег
vdmchgv » Чет 26 січ, 2017 11:50
0 1966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2017 11:50
vdmchgv
Как экономить на услугах банков?
ТупУм » Чет 25 лют, 2016 14:28
0 3004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лют, 2016 14:28
ТупУм
Кому нужны новые черные списки банков?
ТупУм » Сер 16 гру, 2015 13:25
0 4039
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2015 13:25
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.