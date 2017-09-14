а оце про відстрілюють - й вбивство Парубія, й вбивство Ганула - це все російський слід, чого ти дурню верзеш? та й з Фаріон не зрозуміло, з чого це звичайний хлоп поїхав й просто вбив Фаріон...
а кримінальні вбивства є в будь-якій країни - цим ти що хотів сказати?..
кримінальні?))) Це політичні вбивства і російський слід там притянутий за вуха. Кримінальних теж явно побільшало, поки вони захистом прав жінок та дітей займаються. Пропозиції є. Цю барбершопну шпану разом з тьолочками на фронт. в патрульні відбирати серед пенсіонерів мвс, з татухами кульчиками в носі бровях та без пуза не брати
вбивства Ганула та Парубія - звісно політичні. але як ти так впевнено відкидаєш руський слід. слідство бачить, а він вважає по-іншому. буває таке... про кримінальні вбивства - це про Одесу, там що хотів сказати? що за гроші можуть вбити - відкрив Америку...
ні старі менти нам не потрібні. а то як жалітися на корупцію - так перші, як починають зміни - перші волають залишити як є...
а взагалі бачу багато бурчання на молодь - вік?..
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 гру, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Це сталося. Те, про що українські богослови та віряни говорили роками, нарешті отримало чітку оцінку на найвищому європейському рівні. Близько 90 церковних лідерів, що представляють православні, протестантські та англіканські громади Європи, зробили безпрецедентний крок, відмовившись від мови напівтонів.
У Гельсінкі, під час конференції, що тривала з 1 по 3 грудня 2025 року, було оприлюднено знакову заяву. Як зазначає Конференція європейських церков (КЄЦ), ідеологія «русского мира» — це не просто політична позиція, а єресь, що спотворює саму суть християнства. Це перший випадок, коли настільки впливова інституція не просто висловила «глибоке занепокоєння», а вдарила по фундаменту, на якому Москва будує своє виправдання війни.
Гельсінська заява кардинально змінює правила гри. Європейські церкви відкинули дипломатичне лавірування. У документі прямо сказано: твердження, ніби смерть окупанта на війні автоматично змиває гріхи, є єретичним. Так само єретичною названа спроба представити вторгнення в Україну як «священну війну», а Росію — як «катехона» (силу, що нібито стримує світове зло).
Церкви Європи наголошують на кількох критичних моментах: - Заперечення ідентичності. Ідеологія Москви відмовляє українцям у праві бути собою, заперечуючи їхню національну ідентичність та державність. - Сакралізація насильства. Змішування політичних амбіцій з богослов’ям призвело до того, що війна подається як «метафізична битва», а воєнні злочини виправдовують вищою метою. - Маніпуляція екуменізмом. Російська церква використовує міжнародні майданчики не для діалогу, а для просування своїх наративів про «традиційні цінності», намагаючись заблокувати засудження агресії.
«Жодна ідеологія не може підпорядкувати собі гідність людини, яка стоїть перед Богом», — наголошується в документі. Для християн не існує поняття «священної війни», адже будь-яка війна несумісна з вченням Христа.
hxbbgaf написав:Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..
hxbbgaf написав:Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..
тут є багато гілок, де можна пожалітися, як погано в Україні. точні деякі персонажі жаляться на будь-якій гілці. найбільш кумедно, коли жаляться за схемою - чим далі від України тим більше жаляться. upd а ти так й робиш - на кількох гілках одне й те ж? чи це бот так запрограмований?
про 37 рік теж не треба - це ви на Раші розповідайте, там вже багато відновили. а вислів Генпрокурора лише показує, що РУЧНЕ призначення, без виконання процедур - це дуже часто погане рішення. але так, нашу владу ще треба привчати до правильного керування. а то багато розмов про демократію, а бажання зосередити владу в одних рук все одно є. зараз війна, стан такий - після війни поправимо...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 гру, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Hotab Забыл. Немного допишу. Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны. Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну. Как пишет будивельник, очень маленький %.
донати від населення становлять 1% від всієї допомоги (а може і менше) особисто мені донати дають маленьку причетність до війни (якщо сам не на фронті) на жаль, серед людей з ким спілкуюсь, донатять дуже обмежена кількість, і те переважно "своїм бригадам" (там де родичі, знайомі, або Бригада (ТРО) комплектувалась в Одесі і області)
🇪🇺 Європейська військова допомога Україні різко сповільнилась у 2025 році
Shaman написав: Це політичні вбивства і російський слід там притянутий за вуха. Кримінальних теж явно побільшало, поки вони захистом прав жінок та дітей займаються. Пропозиції є. Цю барбершопну шпану разом з тьолочками на фронт. в патрульні відбирати серед пенсіонерів мвс, з татухами кульчиками в носі бровях та без пуза не брати
вбивства Ганула та Парубія - звісно політичні. але як ти так впевнено відкидаєш руський слід. слідство бачить, а він вважає по-іншому. буває таке... про кримінальні вбивства - це про Одесу, там що хотів сказати? що за гроші можуть вбити - відкрив Америку...
ні старі менти нам не потрібні. а то як жалітися на корупцію - так перші, як починають зміни - перші волають залишити як є...
а взагалі бачу багато бурчання на молодь - вік?.. [/quote] про одесу ти сам знаєш це ще один стерненко, тіки помєльчє, але за гроші то за гроші бурчання за збиту дитину розмазало по пішоходному переході а їх відпустили під заставу і голови начальства не полетіли? ти вважаєш бурчання тут підходяще слово? В франції куди ти начебто хочеш відділок б вже спалили. молодь тут ні причому, це шпана! Льотають з мігалками і збивають дітей на пішохідних переходах та бабок що сємками торгують ганяють. Чогось раніше татуйованих в міліцію старались небрати... які зміни? вже 11 років пройшло... Корупції менше стало? по вулицях ходити безпечніше ніж при янику?
Shaman написав:вбивства Ганула та Парубія - звісно політичні. але як ти так впевнено відкидаєш руський слід. слідство бачить, а він вважає по-іншому. буває таке... про кримінальні вбивства - це про Одесу, там що хотів сказати? що за гроші можуть вбити - відкрив Америку...
ні старі менти нам не потрібні. а то як жалітися на корупцію - так перші, як починають зміни - перші волають залишити як є...
а взагалі бачу багато бурчання на молодь - вік?..
про одесу ти сам знаєш це ще один стерненко, тіки помєльчє, але за гроші то за гроші бурчання за збиту дитину розмазало по пішоходному переході а їх відпустили під заставу і голови начальства не полетіли? ти вважаєш бурчання тут підходяще слово? В франції куди ти начебто хочеш відділок б вже спалили. молодь тут ні причому, це шпана! Льотають з мігалками і збивають дітей на пішохідних переходах та бабок що сємками торгують ганяють. Чогось раніше татуйованих в міліцію старались небрати... які зміни? вже 11 років пройшло... Корупції менше стало? по вулицях ходити безпечніше ніж при янику?
я ж кажу, теж почав хайп розганяти? про Одесу ти сам написав, як когось вбили за долги.
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають в СІЗО? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
з приводу корупції - централізованої звісно стало менше. побутової - зараз під час війни корупція в ТЦК звісно розквітла - але ж населення наче не дуже проти, особливо ті, що порішали... а побутової корупції до речі, теж менше стало. твій основний вереск почнеться, коли на митниці лад почнуть наводити - як же ти тоді харчуватися будеш? палене вино заборонили - теж галасуєш.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 гру, 2025 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тут є багато гілок, де можна пожалітися, як погано в Україні. точні деякі персонажі жаляться на будь-якій гілці. найбільш кумедно, коли жаляться за схемою - чим далі від України тим більше жаляться. upd а ти так й робиш - на кількох гілках одне й те ж? чи це бот так запрограмований?
про 37 рік теж не треба - це ви на Раші розповідайте, там вже багато відновили. а вислів Генпрокурора лише показує, що РУЧНЕ призначення, без виконання процедур - це дуже часто погане рішення. але так, нашу владу ще треба привчати до правильного керування. а то багато розмов про демократію, а бажання зосередити владу в одних рук все одно є. зараз війна, стан такий - після війни поправимо...
Ну, я точно в Україні. Ви бачили, як хапають людей? Накидуються, крутять, лупцюють, затягують у бусики, за адмін. правопорушення чи навіть без нього - у ТЦКшника чи мента поганий настрій. І кого, от кого: https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/ Навіть у рашці такого не роблять. Якщо казати після війни поправимо, то не поправимо ніколи, бо всім, хто приймає рішення, стає вигідна війна. Та і до війни чогось десятки років нічого не поправляли.
вчора 15 годин без ее, позавчора і решта 13-14годин
всю ніч атаки, зранку теж, зараз теж під атакою...щось гупнуло (вибух)
й що це, як не тероризм?..
Це війна. І якщо ви її уявляєте собі якось інакше, то ваші проблеми.
по-перше, як нормально вже стала війна. це не війна, а агресія значно більш потужної держави. яка обісралася у військовому сенсі. тому гатить по цивільних. щось розвинені країни так не воюють, вони знищують військові сили, а не цивільне населення. ЛАД, на дворі 21 сторіччя. цивільних вбивають цілеспрямовано лише терористи.
Україна чомусь так не воює. але Раша звинуватили нас у вигаданих обстрілах населення Донбасу, й використала це як один з привідів.
а поки ви не визнаєте, що Раша воює в порушення всіх гуманітарних норм, власне навіть не як вермахт, а як елітні дивізії СС. але Рашу поєднує лише рівень звірства, а так в армію набирають маргиналів... але це хтось не хоче бачити, як так, така культура...