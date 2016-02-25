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Два подхода банков к невылету из грейса
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:53
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:26
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
Подходы банков и в первом и втором варианте идентичные, есть только нюансы.
Альфа решила лупить со всех абонплату, оставив лазейку для некоторых, идея и тас тулят свои страховки, но от них можно отказаться, форвард периодически то включает страховку, то делает ее нулевой
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:37
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
У ТАСа тоже можно пополнять частями и тратить по необходимости. Как и привате, моно.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:04
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
Комсу без страхівочки з 1 викреслюєм і вписуємо в 2.
2 то є банки чесних грейсів
Туди можна дописати
ПУМБ до 62 днів
Піреус до 50 днів
ПІБ до 50 днів
Креді до 55 днів
і інші
Продовження слідує
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:21
Квесторе_поверніться написав:
Продовження слідує
Спасибо.
Хотелось бы увидеть продолжение
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:42
Квесторе_поверніться написав:
ПІБ до 50 днів
О каком грейсе в ПИБ идёт речь, если он не выпускает кредитки ???
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
ПІБ до 50 днів
О каком грейсе в ПИБ идёт речь, если он не выпускает кредитки ???
Є старі продукти.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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