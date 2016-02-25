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Два подхода банков к невылету из грейса
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:53
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:26
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
Подходы банков и в первом и втором варианте идентичные, есть только нюансы.
Альфа решила лупить со всех абонплату, оставив лазейку для некоторых, идея и тас тулят свои страховки, но от них можно отказаться, форвард периодически то включает страховку, то делает ее нулевой
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:37
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
У ТАСа тоже можно пополнять частями и тратить по необходимости. Как и привате, моно.
Это по Б5
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
Комсу без страхівочки з 1 викреслюєм і вписуємо в 2.
2 то є банки чесних грейсів
Туди можна дописати
ПУМБ до 62 днів
Піреус до 50 днів
ПІБ до 50 днів
Креді до 55 днів
і інші
Продовження слідує
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:21
Квесторе_поверніться написав:
Продовження слідує
Спасибо.
Хотелось бы увидеть продолжение
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:42
Квесторе_поверніться написав:
ПІБ до 50 днів
О каком грейсе в ПИБ идёт речь, если он не выпускает кредитки ???
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:17
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
ПІБ до 50 днів
О каком грейсе в ПИБ идёт речь, если он не выпускает кредитки ???
Є старі продукти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:35
Я, так понимаю, что карты Альфы "Максимум 2.0" и "RED" перешли на подход #2?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:33
mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
На октябрь 2020 года как минимум
- Форвард (КоКо кредитка),
- ТАС (Б5, Пудра, Weekend),
- Идея (White, White Онлайн)
не придерживаются такой логике, и работают по 2-му подходу.
Честно говоря, не сталкивался с банками, где бы не учитывались "предварительные гашения".
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:43
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Я вижу два разных подхода банков к невылету из грейса.
1. В определённый день месяца (РД) на счету должна быть необходимая сумма.
Примеры: Альфа, Форвард, ТАС, Идея.
2. С начала месяца и не позднее определённого числа счёт должен быть пополнен на необходимую сумму.
Примеры: Приват, А-Банк, Моно.
Как по мне - второй подход более удобен для клиента, так как позволяет производить любые списания со счёта, не увеличивая грейс-нагрузку в этом месяце.
Какие есть ещё банки, исповедующие 2-й подход ?
У ТАСа тоже можно пополнять частями и тратить по необходимости. Как и привате, моно.
Это по Б5
По WC аналогично можно частями гаситься
.......
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