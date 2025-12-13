|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
Додано: Суб 06 гру, 2025 13:05
Ось ще камент з правди:
Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!!
Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?!
З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?!
hxbbgaf
Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:18
Управління держохорони на 52 млн накупило люксових мінівенів VW Caravelle по 3,5 млн за штуку
Скільки можна було б накупити дронів, яких не вистачає на фронті? А якби ще й частину тих ДСОшників, ментів, муніципальної охорони, міської варти, різних охоронців, що на кожному кроці, туди відправити...
hxbbgaf
- Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:55
Відновлення штрафбатів?
«Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює», - ішлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.
Що це за пріоритетні частини такі? Штрафбати за міндичами з шурмами плачуть, а не за кривими-косими, яких вони хапають на вулицях.
hxbbgaf
- Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:04
Менти знову вбили дитину і травмували жінку: чергове ДТП в Прилуках. Винуватицю хочуть випустити за 242 тис. гривень.
hxbbgaf
- Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 08:14
«Муніципальна охорона» передала автівки в бойові підрозділи.
Вирішили пропіаритись, влаштували шоу із передачі куплених за рахунок бюджету автівок, а самими охоронцям, напевно, купили ще крутіші.
Як набридла вся така розрахована на дурнів пропаганда.
Це замість того, щоб воювати цим муніципальним охоронцям і міським вартам, без яких жили ще декілька років тому. Разом із хоча б половиною ментів, що заброньовані на 90%, а в містах на всі 100, ДСОшників і іншим силовикам,охоронцям, молодим відставникам, офіцерам, а не хворим людям, яких вони хапають замість себе? он почитайте, що Аліна Михайлова на днях розповідала, захопили непридатних людей і не дають рідним навіть ліки їм передати.
hxbbgaf
- Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 10:17
Ментів на Троєщині зранку неміряно, більше ніж людей. Все чорне. Можна створювати Троєщинську ментівську наступальну армію! От подивишся на це і стає зрозуміло, потенціал для перемоги таки є! Тільки кава в Ялті!
hxbbgaf
- Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
1
