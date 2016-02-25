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Два подхода банков к невылету из грейса
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:17
Вкладчик1234 написав:
У ТАСа тоже можно пополнять частями и тратить по необходимости. ... Это по Б5
Boundless написав:
По WC аналогично можно частями гаситься
Подтверждаю. Всю жизнь так делаю.
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