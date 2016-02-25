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Два подхода банков к
невылету из грейса

Два подхода банков к невылету из грейса
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:17

  Вкладчик1234 написав:У ТАСа тоже можно пополнять частями и тратить по необходимости. ... Это по Б5
  Boundless написав:По WC аналогично можно частями гаситься

Подтверждаю. Всю жизнь так делаю.
ignorabimus
 
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