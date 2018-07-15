Картки для тих, хто часто буває за кордоном
За допомогою кредитної картки можна непогано заощадити на подорожах. «Фінанси.ua» вибрав найкращі картки для тих, хто любить їздити за кордон.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11
Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
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Дивися повний текст Кращі кредитні картки для мандрівників
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11
про пумб: снятие кредитных наличных - да, без комиссии, но прцент за пользование кредитными средствами при этом будет начисляться сразу, без льготного периода
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:24
Можно попытаться снять и сразу же погасить )))) но всё равно попадёшь на комисс, так как не известно по какому курсу и когда спишут.
Додано: Пон 03 чер, 2019 23:49
В Кредит Дніпро програма накопичення балів "Політаємо зі сиаком" згорнута вже як півроку
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